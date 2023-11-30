Лошадь погибла от удара током в центре Москвы

В центре Москвы в четверг, 30 ноября, погибла лошадь. По данным «Известий», животное по кличке Маффин убило ударом тока.

«Хозяйке Маффина тоже досталось, но удар был не такой сильный. С женщиной всё в порядке», — сообщил источник издания.

По информации «Известий», трагедия случилась на улице Большая Дмитровка. По предварительным данным, женщина ехала верхом на лошади, когда вдруг животное поразило разрядом.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, причины и детали произошедшего выясняются. Предположительно, животное могло задеть копытом столб с проводами.

Ранее, в июле, в Озинском районе Саратовской области автомобиль наехал на лошадь, из-за чего один человек погиб и шесть пострадали. В ГИБДД уточнили, что лошадь тоже погибла.