В Саратовской области человек погиб в результате столкновения машины и лошади

В Озинском районе Саратовской области автомобиль наехал на лошадь, из-за чего один человек погиб и шесть пострадали. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования допустил наезд на животное — лошадь. В результате ДТП пассажир — женщина 1971 года рождения — погибла, водитель и пять пассажиров доставлены в медучреждение», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В ГИБДД уточнили, что лошадь тоже погибла. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день на видео попал момент аварии, во время которой водитель Maserati сбил пешехода, снес столб и врезался в здание. Инцидент произошел напротив станции Каланчевская. В результате пострадала 29-летняя девушка — у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.