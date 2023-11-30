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Стал известен список изъятого у экс-полковника Захарченко имущества

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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У бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко и его родственников изъяли в доход государства имущество на общую стоимость свыше 50 млн рублей. 30 ноября Telegram-канал «112» рассказал, что именно вошло в список изъятых активов.

Изъятыми оказались ювелирные украшения, в том числе запонки, сережки, цепочки и кольца. Также в список вошли часы Ulysse Nardin стоимостью более 2,5 млн рублей и Cvstos Challenge, цена которых превышает $10 тыс.

Кроме того, у Захарченко изъяли 5 млн рублей, наличные в евро, франках, дирхамах, фунтах, иенах, квартиры в центре Москвы и на проспекте Вернадского.

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30 ноября прокуратура Москвы сообщила, что суд обратил в доход государства имущество Захарченко на сумму свыше 50 млн рублей после того, как его осудили за коррупционную деятельность.

Занимавший пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При проведении следственных действий у него и его родственников были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость.

По версии следствия, с 2007 по 2016 год Захарченко систематически получал взятки от организованной группы. Ему были предъявлены обвинения в их получении и превышении должностных полномочий. 17 мая 2022 года суд приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей по делу о взяточничестве.

В декабре 2022 года столичная прокуратура обратилась в Никулинский районный суд с исковым заявлением об изъятии в доход государства имущества Захарченко на сумму более 50 млн рублей.

Позднее, 26 октября 2023-го, суд заочно приговорил к девяти годам колонии экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в передаче взятки Захарченко. В настоящее время осужденный находится в международном розыске.

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