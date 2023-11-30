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Экс-главу Центра спортивной подготовки приговорили к 7 годам колонии

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Бывшего директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о растрате. Приговор был оглашен 30 ноября в Замоскворецком суде Москвы.

Было установлено, что Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам из числа своих родственников. Всего было переведено около 14 млн рублей с 1 января 2015 по конец 2017 года.

Кравцов был арестован в сентябре 2020 года по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). В течение месяца он находился под домашним арестом до нарушения условий содержания.

Кравцов возглавлял ЦСП с 2009 по 2020 год. Центр является федеральным государственным бюджетным учреждением, обеспечивающим подготовку спортсменов сборных России по разным видам спорта. Также в 2014 году Кравцов возглавлял делегацию российской команды на домашних зимних Олимпийских играх в Сочи, с 2014 по 2018 год являлся президентом Союза биатлонистов России.

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Ранее, 27 октября, было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц минздрава Дагестана по факту растраты денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с конца 2021 по начало 2022 года ведомство заключило два государственных соглашения по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-CoV-2, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 42 млн рублей.

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