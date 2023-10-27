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Возбуждено дело по факту растраты в отношении чиновников минздрава Дагестана

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц минздрава Дагестана по факту растраты денежных средств в особо крупном размере, совершенной организованной группой. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

По версии следствия, с конца 2021 года по начало 2022-го в период пандемии коронавируса республиканский минздрав заключил два государственных соглашения по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-CoV-2, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 42 млн рублей.

«Управлением ФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой»), по факту хищения денежных средств в особо крупном размере должностными лицами министерства здравоохранения Республики Дагестан», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По месту жительства подозреваемых и в минздраве Дагестана организованы оперативно-следственные действия.

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Ранее, 24 октября, в пресс-службе СКР сообщили, что бывшему арбитражному управляющему Фонда развития территорий Светлане Аглинишкене и ее соучастникам Екатерине Мыскиной и Дмитрию Шарифуллину предъявлены обвинения в мошенничестве, в результате которого фонду был нанесен ущерб на сумму свыше 240 млн рублей. Уточнялось, что в 2018–2021 годах обвиняемые указывали в заключенных с аффилированными организациями договорах завышенную стоимость услуг по охране имущества банкротившихся компаний-застройщиков.

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