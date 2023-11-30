Финляндия откажется от участия в Кубке мира по хоккею в случае участия команды РФ

Сборная Финляндии откажется от участия в Кубке мира по хоккею, если к участию в турнире допустят команду из России. Об этом написало издание Iltalehti в четверг, 30 ноября.

«Финляндия по-прежнему не согласна играть против России, и <...> очень важно, чтобы Федерация хоккея сохраняла свою позицию в российском вопросе», — отмечает газета.

Авторы материала также отметили, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) хотела бы включить Россию в международные турниры, но Международная федерация хоккея (IIHF) на льду против этого на чемпионатах мира и Олимпийских играх в рамках IIHF. И Финлядния придерживается этой позиции, пищет газета.

«В Iltalehti поступила информация от Ассоциации хоккея с шайбой о том, что Финляндия отказалась участвовать в турнире, если в него будет включена Россия» — отметило издание.

Осенью прошлого года IIHF по итогам конгресса сообщила об отказе сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. Федерация хоккея России (ФХР) заявила о несогласии с решением IIHF заморозить участие национальной сборной. В марте текущего года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований на сезон-2023/24.

Реагируя на это, чемпион мира по хоккею 1985 года в составе сборной Чехословакии Игор Либа заявил, что не признает чемпионат мира без российской команды.

Кроме того, ЧМ-2023 по хоккею, который изначально должен был проходить в России, прошел с 12 по 28 мая в Латвии и Финляндии.