Эксперт рассказал об улучшении ситуации с доступностью автозапчастей в России

В настоящее время ситуация с доступностью запасных частей для авто лучше, чем была в 2022 году, рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко «Известиям» 30 ноября.

«Расходные материалы для автомобилей европейских брендов поставляются из-за рубежа по параллельному импорту. Кроме того, на рынке достаточно аналоговых запчастей от китайских брендов», — сказал он.

В то же время, эксперт отметил, что дефицит сохраняется по кузовным деталям, лобовым стеклам и сложным агрегатам.

Говоря о ценах, Давиденко объяснил, что стоимость запасных частей напрямую зависит от курсов валют и логистических издержек. По его словам, с начала 2023 года комплектующие подорожали примерно на 10–15%.

«На данный момент, цены на запчасти стабильны. Кроме того, рынок пополняется новыми поставщиками комплектующих. Вполне вероятно, что такая ситуация сохранится до конца 2023 года. Возможными триггерами к изменению стоимости могут стать резкое падение курса рубля и ужесточение санкционного давления. Однако таких предпосылок пока не предвидится», — заключил он.

Ранее, 27 октября, в ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что этой осенью владельцы неофициальных станций технического обслуживания столкнулись с нехваткой деталей для машин из Китая. В таких условиях неофициальные центры не могут обеспечить качество технического обслуживания, объяснили в группе компаний. При этом там подчеркнули, что проблемы с поставками запчастей не коснулись официальных дилеров, сотрудничающих с китайскими автопроизводителями. Они имеют полный доступ к технической информации и хранят на складах необходимый запас оригинальных деталей для авто из КНР, добавили в ГК «АвтоСпецЦентр».