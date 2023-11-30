Западные танки посчитали непригодными для Украины

Западные танки требуют дорогого и высокотехнологичного обслуживания, а это невозможно в полевых условиях на Украине. Кроме того, они не могут быть использованы в первой линии атаки, а актуальны только как быстро меняющие расположение огневые точки. Об этом военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил в четверг, 30 ноября.

«Challenger, к примеру, — это вообще не танк. Он стреляет далеко и точно, но только если стоит на месте. Так что это просто хорошая гаубица. Leopard оказался лучшим из западных танков на Украине по совокупности показателей. У него мощный дизель. Но он горит», — сказал Прохватилов в разговоре с Lenta.Ru.

По словам военного эксперта, западные танки создавались как средство сдерживания десятков тысяч советских машин. Их решили создать в меньшем количестве, но с более серьезной электроникой и лучшей защитой. Однако выяснилось, что любой, даже самый лучший танк беззащитен перед барражирующими боеприпасами.

«И наши, и иностранные специалисты по вооружениям сделали вывод, что танки не могут использоваться на первой линии атаки. Только как огневые точки, быстро меняющие расположение, находящиеся во взаимодействии со всеми родами войск», — заключил Прохватилов.

Ранее в этот день Forbes написал, что проблема переданных Украине танков M-1 Abrams американского производства заключается в сложности с ежедневным обслуживанием его двигателя, из-за которого танк может выйти из строя.

Если экипаж пренебрегает очисткой фильтров танка каждые 12 часов, это приводит к серьезному повреждению двигателя. В результате у украинских военных может не остаться другого выбора, кроме как снять поврежденный двигатель и, вероятно, трансмиссию, чтобы отправить их на длительный капитальный ремонт.

При этом техническое обслуживание украинских Abrams проходит в Польше, подчеркивает Forbes.

Ранее, 26 ноября, издание Business Insider заявило, что поставленные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) западные танки Leopard, Challenger и Abrams не смогли изменить ситуацию в зоне спецоперации по защите Донбасса. Теперь Киеву в преддверии зимы необходимо решить, как использовать свой ограниченный арсенал в тот момент, когда контрнаступательные операции ВСУ замедляются, а российское наступление усиливается, уточнило издание.

15 октября немецкий журналист Bild Юлиан Репке заявил, что военная техника, поставленная Западом Украине, не приносит никаких успехов ВСУ, поскольку успешно уничтожается российской армией. По словам журналиста, Вооруженные силы (ВС) РФ не позволяют украинским военным использовать западное вооружение по назначению, и в итоге ВСУ вынуждены передвигаться пешком.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.