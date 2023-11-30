Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters указало на проблему Демпартии США в преддверии выборов президента
Культура
В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за болезни Кинчева
Мир
Армия Израиля сообщила о передаче Красному Кресту двух заложников ХАМАС
Мир
Захарова назвала ерундой разговоры глав МИД западных стран на СМИД ОБСЕ
Общество
В Санкт-Петербурге выявлен новый эпизод преступления нападавшей на прохожих банды
Мир
В Закарпатской области Украины дерусифицируют названия нескольких десятков улиц
Общество
Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ
Мир
Рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в секторе Газа
Мир
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Мир
Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области
Мир
Израиль отозвал своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьера
Мир
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ
Мир
Глава ЕК назвала неудачи ВСУ на поле боя поводом нарастить поддержку Киева
Сюжет:

Западные танки посчитали непригодными для Украины

Военный эксперт Прохватилов: западные танки требуют слишком сложного обслуживания
0
Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные танки требуют дорогого и высокотехнологичного обслуживания, а это невозможно в полевых условиях на Украине. Кроме того, они не могут быть использованы в первой линии атаки, а актуальны только как быстро меняющие расположение огневые точки. Об этом военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил в четверг, 30 ноября.

«Challenger, к примеру, — это вообще не танк. Он стреляет далеко и точно, но только если стоит на месте. Так что это просто хорошая гаубица. Leopard оказался лучшим из западных танков на Украине по совокупности показателей. У него мощный дизель. Но он горит», — сказал Прохватилов в разговоре с Lenta.Ru.

По словам военного эксперта, западные танки создавались как средство сдерживания десятков тысяч советских машин. Их решили создать в меньшем количестве, но с более серьезной электроникой и лучшей защитой. Однако выяснилось, что любой, даже самый лучший танк беззащитен перед барражирующими боеприпасами.

«И наши, и иностранные специалисты по вооружениям сделали вывод, что танки не могут использоваться на первой линии атаки. Только как огневые точки, быстро меняющие расположение, находящиеся во взаимодействии со всеми родами войск», — заключил Прохватилов.

Приключения «неуязвимых»: западная техника продолжает гореть на поле боя
Поставленные Киеву вооружения зачастую уступают образцам советского производства

Ранее в этот день Forbes написал, что проблема переданных Украине танков M-1 Abrams американского производства заключается в сложности с ежедневным обслуживанием его двигателя, из-за которого танк может выйти из строя.

Если экипаж пренебрегает очисткой фильтров танка каждые 12 часов, это приводит к серьезному повреждению двигателя. В результате у украинских военных может не остаться другого выбора, кроме как снять поврежденный двигатель и, вероятно, трансмиссию, чтобы отправить их на длительный капитальный ремонт.

При этом техническое обслуживание украинских Abrams проходит в Польше, подчеркивает Forbes.

Ранее, 26 ноября, издание Business Insider заявило, что поставленные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) западные танки Leopard, Challenger и Abrams не смогли изменить ситуацию в зоне спецоперации по защите Донбасса. Теперь Киеву в преддверии зимы необходимо решить, как использовать свой ограниченный арсенал в тот момент, когда контрнаступательные операции ВСУ замедляются, а российское наступление усиливается, уточнило издание.

15 октября немецкий журналист Bild Юлиан Репке заявил, что военная техника, поставленная Западом Украине, не приносит никаких успехов ВСУ, поскольку успешно уничтожается российской армией. По словам журналиста, Вооруженные силы (ВС) РФ не позволяют украинским военным использовать западное вооружение по назначению, и в итоге ВСУ вынуждены передвигаться пешком.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023