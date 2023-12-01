Эксперт рассказал, как открыть примерзшую дверь в машине

Примерзшая дверь автомобиля — довольно частая ситуация для морозного утра. Если открыть дверь после разблокировки замка не получилось, то лучше не усердствовать с дерганьем ручки, предупредил в разговоре «Известиями» 1 декабря технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

«Механизмы дверных замков в машинах часто не выдерживают физических усилий автовладельцев. Помните, что большая часть деталей замков в современных авто сделана из пластика. Попробуйте постучать по периметру рамки двери, так есть шанс раскрошить лед в уплотнителе и открыть дверь без последствий», — сказал он.

Если не получилось с одной дверью, по словам эксперта, обязательно следует попробовать открыть другие. Возможно, пассажирская откроется с пульта или после небольших манипуляций с постукиванием, нажиманием на уплотнитель.

«В салон хетчбэка или кроссовера можно попасть через багажник. Причем примерзает он чуть реже, чем двери. Поэтому, если получилось открыть багажник, ныряйте в салон через него и заводите автомобиль. Как только машина отогреется, двери должны открыться изнутри с легкостью. Ни в коем случае не используйте «дедовские» методы с кипятком или феном. Так вы можете получить проблемы гораздо хуже, чем примерзшие двери», — предупредил Рузанов.

Хорошей профилактикой данной проблемы является обработка уплотнителей дверей специальной силиконовой смазкой, подчеркнул эксперт.

«Заметенные снегом машины для нашего климата — обычное явление. Чтобы освободить машину от снежного плена, лучше пользоваться пластиковой совковой лопатой и щеткой со скребком. С помощью щетки обметите машину, начиная с крыши двигайтесь вниз: стекла, капот, багажник. Лучше очищать машину от снега полностью, не оставляя «шапку» на крыше. С движением детали машины прогреются, снег начнет таять и после остановки обязательно примерзнет, образуется ледяная корка», — добавил эксперт.

При этом он обратил внимание, что лед с лакокрасочного покрытия удалять не стоит вообще — нужно ждать отогрева машины на теплой парковке или в автомойке

«Как только получилось очистить водительскую дверь от снега, нужно завести машину. На прогрев включите переднее стекло и салон. Скребком можно поработать только для очистки щеток стеклоочистителя, стекол и зеркал. Ни в коем случае не скребите по кузову, так вы наверняка повредите лакокрасочное покрытие, а впоследствии такие царапины и сколы приведут к коррозии», — подытожил Рузанов.

22 ноября эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям», как правильно хранить летнюю резину в зимний период. Так, по его словам, перед хранением нужно очистить резину от грязи, пыли и других загрязнений — для этого лучше использовать мягкую щетку или тряпку. При этом резину нельзя хранить на открытом воздухе без защиты от солнца, осадков и других погодных явлений — из-за этого она стареет, трескается и деформируется.