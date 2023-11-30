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В ГД отреагировали на решение Верховного суда признать ЛГБТ экстремистским

Депутат Николаев назвал историческим признание ЛГБТ экстремистским
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Николай Николаев прокомментировал «Известиям» 30 ноября решение Верховного суда признать «международное движение ЛГБТ» экстремистским.

«ЛГБТ-движение — это вообще очень серьезный инструмент глобализации и инструмент поведения абсолютно понятных идеологических установок и ценностей, которые направлены на сокращение населения, на противодействие уникальности традиций, религии и так далее. То есть это очень серьезный инструмент, на который западные идеологи никогда не жалели денег, и видим, какая колоссальная работа проводится не только у нас, но и во всём мире», — подчеркнул Николаев.

По его словам, движение представляет собой серьезную идеологическую войну, которая ведется, в частности, против РФ.

«Поэтому решение Верховного суда — это исторический момент, потому что это фиксирует именно то, что мы окончательно очищаемся от всей этой вот глобалистской идеологии человеконенавистнической и готовы идти в будущее со своими традиционными ценностями, и заявили это очень громко», — резюмировал депутат.

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Ранее в четверг стало известно, что по иску Минюста РФ о запрете «международного движения ЛГБТ» было принято удовлетворительное решение. Таким образом, суд признал движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Ранее министерство сообщало, что в деятельности ЛГБТ-движения на территории РФ «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды в России ЛГБТ, педофилии и смены пола. Согласно закону, административная ответственность будет наступать за совершение таких действий в отношении лиц любого возраста, а не только в отношении несовершеннолетних, как это было предусмотрено до его принятия.

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