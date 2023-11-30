Верховный суд РФ запретил «Международное движение ЛГБТ» и признал его экстремистским

По иску Минюста РФ о запрете «международного движения ЛГБТ» принято удовлетворительное решение, сообщает 30 ноября корреспондент «Известий» из зала суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом «секретно».

Ранее министерство сообщало, что в деятельности ЛГБТ-движения на территории РФ «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».