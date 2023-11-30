Верховный суд РФ запретил «Международное движение ЛГБТ» и признал его экстремистским
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- Верховный суд РФ запретил «Международное движение ЛГБТ» и признал его экстремистским
По иску Минюста РФ о запрете «международного движения ЛГБТ» принято удовлетворительное решение, сообщает 30 ноября корреспондент «Известий» из зала суда.
Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом «секретно».
Ранее министерство сообщало, что в деятельности ЛГБТ-движения на территории РФ «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».