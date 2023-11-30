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Закупки зерна в госфонд начнутся 11 декабря

Минсельхоз сообщил, что закупки зерна в госфонд начнутся 11 декабря
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Закупки зерна в государственный интервенционный фонд начнутся 11 декабря, сообщил 30 ноября в своем Telegram-канале Минсельхоз.

«В ближайшее время Минсельхоз приступит к пополнению запасов продовольственной пшеницы и ржи в интервенционном фонде. Начало биржевых торгов в рамках закупочных зерновых интервенций запланировано на 11 декабря 2023 года», — сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев.

По его словам, в этом году планируется приобрести в федеральный интервенционный фонд до 2 млн т зерна в регионах Сибири, Урала, Центральной России и Приволжского федерального округа. В случае серьезного роста цен зерно будут продавать российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям.

«Это позволит сохранять стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке. В прошлом году запасы зерна в интервенционном фонде были увеличены на 3 млн т», — добавили в министерстве.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что в правительстве допускают введение запрета на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из России, если их количество достигнет критической отметки в 10 млн т. В Минпромторге подтвердили «Известиям» проведение заседания рабочей группы по теме мониторинга и установления запрета экспорта всех зерновых.

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Ранее, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин на заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана отметил хороший урожай пшеницы в России в 2023 году. По его словам, страна удержит первое место по ее продаже на мировых рынках.

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