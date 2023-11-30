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ФАС признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство

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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора связи «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство, сообщили «Известиям» в службе 30 ноября.

Уточняется, что комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования.

В ходе заседания комиссии по рассмотрению антимонопольного дела представители оператора связи рассказали, что снижают указанные необоснованно повышенные тарифы. «Мегафон» планирует сделать это до 15 февраля 2024 года, для этого уже внесены изменения в соответствующие нормативные акты компании.

«На заседании комиссии службы компания сообщила, что снизит необоснованно повышенные тарифы на свои услуги», — отметили в ФАС.

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Ранее, 25 сентября, антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Мегафона» из-за увеличения тарифа. Тогда отмечалось, что компания извлекает доход из такого необоснованного повышения. В 2023 году оператор поднял тарифы на услуги связи более чем для 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая такое решение ростом затрат.

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