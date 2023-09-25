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ФАС возбудила дело в отношении оператора связи «Мегафон»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора связи «Мегафон», сообщили «Известиям» в службе 25 сентября.

«Компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения [тарифов]», — отметили там.

В 2023 году ПАО «Мегафон» произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат, напомнили в ФАС.

Там отметили, что данные финансовой отчетности оператора связи свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли.

«В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО «Мегафон» антимонопольное дело. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении.

В ФАС также напомнили, что в декабре 2022 года служба начала расследование повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов. По результатам проведенного ведомством анализа рост тарифов операторов Tele2 и «Билайн» был признан обоснованным — компании предоставили информацию, подтверждающую рост затрат на сеть.

При этом в декабре прошлого года служба уже признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов. Как уточнили в ведомстве, предписание остается неисполненным и обжалуется компанией в суде, в результате оператор связи продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения.

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18 сентября Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения «большой четверке» операторов сотовой связи — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 — и обязала их отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для клиентов.

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