Госдума приняла закон о занятости в обновленной редакции

Госдума приняла в третьем чтении закон «О занятости населения в РФ» в обновленной редакции. Об этом 30 ноября сообщается на сайте ГД.

Изменения внесли группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Как отмечается, новый закон устраняет противоречия, выявленные в результате в результате анализа правоприменительной практики. Так, уточняются понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «впервые ищущие работу», «профилирование».

Кроме того, вводится новый порядок получения статуса безработного. Теперь решение об этом будет принимать служба занятости региона, в котором гражданин зарегистрирован, в течение 11 дней со дня подачи заявления.

Также поясняются меры противодействия нелегальной занятости. Правительство РФ утвердит соответствующий план. Ожидается, что в регионах будут созданы межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Роструд, в свою очередь, будет вести общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В июне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России обновил исторический минимум, составив 3,3%. По ее словам, число зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тыс. человек, что на 41 тыс. меньше, чем в начале текущего года.

В конце апреля президент России Владимир Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.