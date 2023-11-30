В Госдуму внесен законопроект о маркировке энергетиков

В Госдуму (ГД) представителями всех фракций 30 ноября внесен законопроект о маркировке, предупреждающей об опасности энергетиков. В пояснительной записке, которая есть у «Известий», авторы сообщают, что он направлен на уточнение и дополнение перечня информации, которой сопровождаются тонизирующие (энергетические) напитки, находящиеся в розничной продаже в России, а также порядка ее доведения до потребителей.

«Под тонизирующими, в том числе энергетическими, напитками, согласно техническому регламенту Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», понимаются напитки, имеющие в своем составе компоненты (вещества), оказывающие тонизирующий эффект на организм человека. Чай и кофе в данную категорию не вошли. Данные напитки могут быть как безалкогольные, так и слабоалкогольные», — говорится в документе.

В нем уточняется, что производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков на территории России запрещены с 1 января 2018 года.

Требования, предъявляемые к маркировке к безалкогольным тонизирующим, энергетическим напиткам, установлены техническим регламентом Таможенного союза. В нем говорится, что такие напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, должны маркироваться надписью: «Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией».

При этом в рамках этих требований не предусмотрено предоставление потребителю достоверной информации о вредном влиянии на здоровье чрезмерного употребления энергетиков и совместно с алкоголем, а также не установлен порядок доведения ее до потребителей.

«В результате на ярко раскрашенных металлических банках энергетиков с трудом можно прочесть рекомендацию по ограничению употребления данного напитка детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, при различных заболеваниях, поскольку она не выделена контрастной надписью, а нанесена тем же шрифтом и на том же фоне, что и состав энергетика», — поясняют необходимость принятия законопроекта авторы документа.

Законопроектом предусматривается, что потребительская тара таких напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью: «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит вашему здоровью». Также предполагается, что будет указано, что опасно употребление вместе с алкоголем, что категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами и страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. Такое предупреждение должно быть обозначено легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера и может занимать не менее 15% площади тары.

Ранее, 17 ноября, эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова профессор Зухра Павлова рассказала, что стимулирование организма при помощи энергетических напитков смертельно опасно. По ее словам, такие напитки заставляют организм человека работать на предельной мощности. Она объяснила, что усталость — это защитная реакция, которая помогает уберечь организм от последствий перегрузок, но употребление энергетиков притупляет этот защитный механизм, что позволяет организму дольше функционировать с высокой производительностью.