Эндокринолог Павлова предупредила о смертельной опасности энергетических напитков

Стимулирование организма при помощи энергетических напитков смертельно опасно. Об этом 17 ноября рассказала эндокринолог МНОЦ МГУ им. Ломоносова, профессор Зухра Павлова.

По словам доктора, энергетики заставляют организм человека работать на предельной мощности. Эксперт объяснила, что усталость ― не что иное, как защитная реакция, которая помогает уберечь организм от последствий перегрузок. Употребление энергетиков притупляет этот защитный механизм, что позволяет организму дольше функционировать с высокой производительностью.

Павлова отметила, что в зависимости от особенностей организма любое количество потребляемых энергетиков может стать смертельным.

«Есть такая особенность, как аневризма: аневризма сосудов головного мозга, аневризма аорты. Это выпячивание стенки сосуда, появляется как дополнительная ниша. И вот это выпячивание — это слабое место. Если там чуть побольше давление или больше гормонов, которые заставляют эти сосуды сжиматься или разжиматься, может произойти разрыв этой аневризмы, и человек погибнет», ― отметила эндокринолог в беседе с «Лентой.ру».

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