Заряд вне очереди: ведомства «завернули» законопроект о запрете энергетиков

Министерства раскритиковали депутатский законопроект о запрете продаж энергетиков. Депутаты обосновали такое ограничение для торговли «эмоциональными, субъективными и оценочными суждениями», отметили в Минпромторге. В Минэкономразвития указали, что такие поправки надо обсуждать в рамках ЕАЭС — тонизирующие напитки регулируют на общем рынке. Эксперты говорят, что депутатский законопроект навеян распространенным представлением о том, что энергетики вредны для здоровья, особенно несовершеннолетних. Но если это так, нужно запрещать уже не только их продажу для всех граждан, но и производство.

Веское слово

Законопроект о запрете продаж энергетиков внесла в Госдуму 9 января группа депутатов во главе с парламентарием Ниной Останиной из КПРФ. Документ содержит две новеллы: ограничение реализации и потребления таких напитков, которые должны вступить в силу уже с 1 сентября. Прежде всего парламентарии намерены запретить продажи энергетиков несовершеннолетним, а также в некоторых учреждениях, например в детских, учебных, медицинских, образовательных и спортивных организациях, а также в общественном транспорте. Эта норма касается всех категорий граждан.

Документ также ограничивает потребление: несовершеннолетние не могут распивать энергетики в общественных местах, а все граждане — только в тех организациях, где нельзя будет купить такую продукцию.

Такой подход депутаты обосновали тем, что чуть более 40 регионов уже установили аналогичные запреты (например, для несовершеннолетних). Москва не входит в их число. Сыграл свою роль и тот факт, что спрос на энергетики растет, вслед за ним расширяется и ассортимент. Эти аргументы авторы проекта использовали в пояснительной записке. Там также упоминается, что напитки могут формировать зависимость и провоцировать обострение нервных и психических заболеваний.

Минпромторг высказал замечания к документу. В ведомстве посчитали, что запрет продаж нужно обосновать. Пока же депутаты использовали лишь «эмоциональные, субъективные и оценочные суждения, без проведения расчетов, исследований, оценки регулирующего воздействия (занятость, объемы легального производства, налоги, конкурентная среда, уровень цен и так далее)». Об этом говорится в отзыве за подписью замглавы министерства Виктора Евтухова, «Известия» ознакомились с документом.

Обоснования должны опираться на тщательный анализ возможного вреда для населения, а также оценку всех вероятных негативных последствий от внесения изменений в законодательство. В министерстве «Известиям» не уточнили, поддержало ли оно законопроект в целом.

Минэкономразвития также раскритиковало документ, говорится в его отзыве за подписью замглавы ведомства Ильи Торосова. Дело в том, что оборот энергетиков регулирует техрегламент «О безопасности пищевой продукции», то есть в ЕАЭС единые нормы для этой продукции. Поэтому, прежде чем вводить запреты в России, следует обсудить проблему в союзе: ведь локальные ограничения станут актуальными и для членов ЕАЭС, следует из отзыва.

Минздрав готов поддержать законопроект, но с условием: депутаты должны поправить текст документа еще до первого чтения, освежить его и вновь внести в Госдуму. Пока же в ведомстве пришли к выводу, что авторы дали противоречивое определение безалкогольным напиткам. Сейчас под него могут подпасть даже чай и кофе, а значит, запреты распространят и на них.

Более того, в ведомстве отметили, что парламентарии использовали в проекте несуществующие в законодательстве определения, например детские и молодежные организации и так далее. Исправить следует и норму о потреблении энергетиков в общественных местах. Пока она звучит непоследовательно: не совсем понятно, почему вне этих мест напитки можно потреблять, следует из отзыва Минздрава.

Планы на будущее

По сути, ведомства в своей критике не коснулись лишь запрета на продажи несовершеннолетним. Автор законопроекта Нина Останина сказала «Известиям», что готова скорректировать документ и внести его вновь.

— Для этого комитет Госдумы по экономической политике должен рассмотреть законопроект, а также отзыв правительства на него — мнение кабмина до сих пор не поступило в парламент. Если после заседания депутаты решат, что документ следует вернуть авторам, то парламентарии могут скорректировать проект, — сказала депутат. — Мы готовы ответить на замечания ведомств. Например, часть критики Минпромторга мы можем снять сразу: никакой статистики по энергетическим напиткам и вреда, который они наносят, в стране не существует, официальных данных по этой теме нет. Но это не должно стать препятствием: когда депутаты вводили регулирование продаж вейпов, статистики тоже не было, никакое ведомство ее не вело.

Ситуация, когда часть регионов запретила продукт, который не ограничен федеральным законом, ненормальная — именно так получилось с продажей тонизирующих напитков несовершеннолетним, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Так, их реализация запрещена в Московской области, но разрешена в столице, Самарской области, Чувашии и многих других регионах.

Эксперт уверен, что депутатский проект навеян распространенным, но ошибочным представлением: энергетики вредны для здоровья, особенно несовершеннолетних. Но если так, то возникает вопрос: почему их производство и продажу не запретили всем? Если опасны не напитки сами по себе, а их количество, то это можно отнести к любому продукту, даже полезному. К примеру, Минздрав рекомендует ежедневно потреблять 23 г сахара, 5 г соли, аналогичные показатели есть и по жирам, углеводам и белкам. Но это не значит, что продажа этих продуктов ограничена.