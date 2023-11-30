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Захарова сочла «опасной глупостью» запрет Болгарии пролетать ей над страной

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Решение Софии запретить полет над территорией Болгарии российского самолета с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой — «злобная глупость русофобов» в руководстве страны. Об этом написала дипломат 30 ноября в своем Telegram-канале.

«Впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете», ― подчеркнула Захарова.

По мнению Захаровой, идет речь «об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии».

«Дело в том, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года. Она предписывает понимать под территорией государства «сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды». Воздушное пространство в термин «территория» не входит», ― напомнила дипломат.

Захарова добавила, что болгарские чиновники лишены дальновидности.

«Подумали ли болгарские чиновники о том, что к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных?» — задалась она вопросом.

Речь идет о рейсе, на котором находились Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров, летевшие в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 30 ноября и 1 декабря.

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София потребовала, чтобы на борту не было Захаровой. Маршрут российского самолета в итоге прошел через территорию Греции.

29 ноября официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что присутствие Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье не говорит о том, что Россия вышла из изоляции. Захарова сочла заявление французского внешнеполитического ведомства об изоляции России пережитком колониальной замашки. В тот же день Захарова сообщила, что при подготовке к встрече СМИД организации России чинились «всяческие козни».

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