Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
При президенте Никсоне Киссинджер играл значительную роль в переговорах с СССР. В 1972 году между странами был подписан договор об «Основных принципах советско-американских отношений». На фото — Генри Киссинджер с президентом Никсоном возле Кремлевского дворца после подписания договора 29 мая 1972 года
При администрации президента Джеральда Форда он продолжил занимать важное место во внешней политике США. На фото — президент Форд и Генри Киссинджер обсуждают грядущие переговоры с Леонидом Брежневым на саммите во Владивостоке
Именно благодаря усилиям Киссинджера, например, был подписан Договор об ограничении стратегических вооружений 1972 года и Предварительный договор о запрещении ядерного оружия 1974 года
Когда президентом США стал Джимми Картер в 1975 году, Киссинджер был отправлен в отставку. Однако и тогда он не потерял своего огромного влияния
Генри Киссинджер основал свою консалтинговую фирму Kissinger Associates в 1982 году и консультировал многих важнейших представителей американской политики
Мнение Киссинджера всегда было уважаемым. До конца жизни он был верен политике разрядки. В частности, еще в декабре 2022 года он предлагал свой вариант урегулирования ситуации на Украине