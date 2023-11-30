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Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США скончался на 101-м году жизни
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Фото: REUTERS/Richard Nixon Presidential Library
Умер бывший госсекретарь США, знаменитый дипломат и политолог Генри Киссинджер. Вехи его более чем столетней жизни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Richard Nixon Presidential Library

При президенте Никсоне Киссинджер играл значительную роль в переговорах с СССР. В 1972 году между странами был подписан договор об «Основных принципах советско-американских отношений». На фото — Генри Киссинджер с президентом Никсоном возле Кремлевского дворца после подписания договора 29 мая 1972 года

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Фото: REUTERS/Gerald R. Ford Library

При администрации президента Джеральда Форда он продолжил занимать важное место во внешней политике США. На фото — президент Форд и Генри Киссинджер обсуждают грядущие переговоры с Леонидом Брежневым на саммите во Владивостоке

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Киссинджер был советником по национальной безопасности шесть лет. Он всегда придерживался политики ослабления напряженности со странами социалистического лагеря
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Фото: REUTERS/Gregory A. Shemitz

Именно благодаря усилиям Киссинджера, например, был подписан Договор об ограничении стратегических вооружений 1972 года и Предварительный договор о запрещении ядерного оружия 1974 года

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Когда президентом США стал Джимми Картер в 1975 году, Киссинджер был отправлен в отставку. Однако и тогда он не потерял своего огромного влияния

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Фото: REUTERS/Pascal Lauener

Генри Киссинджер основал свою консалтинговую фирму Kissinger Associates в 1982 году и консультировал многих важнейших представителей американской политики

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Фото: AP Photo/Jason Lee/Pool Photo

Мнение Киссинджера всегда было уважаемым. До конца жизни он был верен политике разрядки. В частности, еще в декабре 2022 года он предлагал свой вариант урегулирования ситуации на Украине

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