Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер

При президенте Никсоне Киссинджер играл значительную роль в переговорах с СССР. В 1972 году между странами был подписан договор об «Основных принципах советско-американских отношений». На фото — Генри Киссинджер с президентом Никсоном возле Кремлевского дворца после подписания договора 29 мая 1972 года