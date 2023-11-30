Военнослужащие СВО поздравили ветерана со столетним юбилеем

Военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающего в Новосибирске, со столетним юбилеем. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 30 ноября.

Фронтовик Михаил Алексеевич Мезин отметил столетний юбилей. Поздравить ветерана собрались представители ветеранской организации, администрации города и региона, а также школьники и воспитанники детского сада.

«Для военнослужащих, непосредственно касаемо нашей армии, а конкретно бригады управления нашей, которую не раз посещал Михаил Алексеевич. Этот человек является для военнослужащих очень уважаемой личностью», — рассказал временно исполняющий обязанности заместителя командующего по военно-политической работе капитан Иван Старых.

По его словам, Мезин до сих пор, несмотря на свой возраст, является среди военнослужащих уважаемым человеком. Ветеран навещает солдат, может показать и объяснить, как работать на средствах связи времен его службы. Личный состав, по словам Старых, берет пример с Мезина.

«Передали свои видеопоздравления военнослужащие, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции. Поздравили, пожелали здоровья и записали видеоролик, показали Михаилу Алексеевичу, как сейчас работают военнослужащие на современных средствах связи», — рассказал капитан.

Старшая дочь ветерана Светлана поделилась, что для ее отца поздравление от солдат стало самым главным подарком. По ее словам, ветеран был рад видеть и военных, и детей, которые пришли с поздравлениями и цветами. Однако самое сильное впечатление на него произвело видеопоздравление с фронта.

«Я думаю, это будет ему самым запоминающимся моментом», — прокомментировала Светлана.

Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 года. В 1941 году несовершеннолетним вместе с другом ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз — в 1943 году в Донбассе. За успехи и высокие показатели награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Михаил Алексеевич прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, но и по сей день продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что ветераны ВОВ, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату размером 50 тыс. рублей. Распоряжение приурочено к 80-летию освобождения Ленинграда.

Перед этим, 19 ноября, военнослужащие артиллерийского подразделения ЦВО поздравили 97-летнего фронтовика-артиллериста Михаила Васильевича Асанова с Днем ракетных войск и артиллерии. Вместе с личным поздравлением артиллеристы группировки войск «Центр» обратились к ветерану в режиме видеоконференции из зоны проведения спецоперации на Украине.

В августе президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова со 100-летием. Он назвал его жизнь настоящим образцом преданного служения Родине. Президент высоко оценил многолетнюю общественную и просветительскую деятельность, которую ведет ветеран, помогая упрочнять историческую правду и взаимопонимание между народами.