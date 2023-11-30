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Военнослужащие СВО поздравили ветерана со столетним юбилеем

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающего в Новосибирске, со столетним юбилеем. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 30 ноября.

Фронтовик Михаил Алексеевич Мезин отметил столетний юбилей. Поздравить ветерана собрались представители ветеранской организации, администрации города и региона, а также школьники и воспитанники детского сада.

«Для военнослужащих, непосредственно касаемо нашей армии, а конкретно бригады управления нашей, которую не раз посещал Михаил Алексеевич. Этот человек является для военнослужащих очень уважаемой личностью», — рассказал временно исполняющий обязанности заместителя командующего по военно-политической работе капитан Иван Старых.

По его словам, Мезин до сих пор, несмотря на свой возраст, является среди военнослужащих уважаемым человеком. Ветеран навещает солдат, может показать и объяснить, как работать на средствах связи времен его службы. Личный состав, по словам Старых, берет пример с Мезина.

«Передали свои видеопоздравления военнослужащие, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции. Поздравили, пожелали здоровья и записали видеоролик, показали Михаилу Алексеевичу, как сейчас работают военнослужащие на современных средствах связи», — рассказал капитан.

Старшая дочь ветерана Светлана поделилась, что для ее отца поздравление от солдат стало самым главным подарком. По ее словам, ветеран был рад видеть и военных, и детей, которые пришли с поздравлениями и цветами. Однако самое сильное впечатление на него произвело видеопоздравление с фронта.

«Я думаю, это будет ему самым запоминающимся моментом», — прокомментировала Светлана.

Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 года. В 1941 году несовершеннолетним вместе с другом ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз — в 1943 году в Донбассе. За успехи и высокие показатели награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Михаил Алексеевич прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, но и по сей день продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.

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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что ветераны ВОВ, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату размером 50 тыс. рублей. Распоряжение приурочено к 80-летию освобождения Ленинграда.

Перед этим, 19 ноября, военнослужащие артиллерийского подразделения ЦВО поздравили 97-летнего фронтовика-артиллериста Михаила Васильевича Асанова с Днем ракетных войск и артиллерии. Вместе с личным поздравлением артиллеристы группировки войск «Центр» обратились к ветерану в режиме видеоконференции из зоны проведения спецоперации на Украине.

В августе президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова со 100-летием. Он назвал его жизнь настоящим образцом преданного служения Родине. Президент высоко оценил многолетнюю общественную и просветительскую деятельность, которую ведет ветеран, помогая упрочнять историческую правду и взаимопонимание между народами.

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