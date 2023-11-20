Ветераны-блокадники получат единовременную выплату в 50 тыс. рублей

Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату размером 50 тыс. рублей. Об этом 20 ноября сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«Она (выплата. — Ред.) предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии», — говорится в сообщении.

Распоряжение приурочено к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и связано с реализацией указа президента РФ Владимира Путина. Выплаты получат приблизительно 60 тыс. человек. Для этого из бюджета было выделено более 3 млрд рублей.

В сентябре Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам-блокадникам. Российский лидер поручил обеспечить финансирование расходов на эти выплаты, а также определить порядок и условия их осуществления.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибло до 1,5 млн человек.