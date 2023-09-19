Путин подписал указ о выплате защитникам и блокадникам Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тыс. рублей гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», к 80-летию снятия блокады города. Об этом стало известно во вторник, 19 сентября, из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

«В связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады постановляю: произвести в декабре 2023 года — январе 2024 года единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — сказано в документе.

В указе уточняется, что правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на эти выплаты, а также определить порядок и условия их осуществления. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее, в 2021 году, такой уже подписывался президентом. Тогда он подчеркнул, что поддержка блокадников — это «священный, нравственный долг».

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибло до 1,5 млн человек.