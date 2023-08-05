Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова со 100-летием, назвав его жизнь настоящим образцом преданного служения Родине. Поздравительная телеграмма 5 августа опубликована на сайте Кремля.

Глава государства перечислил боевые заслуги летчика и качества, проявленные им в сражениях.

«В годы Великой Отечественной войны вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались «крылом к крылу» с французскими летчиками авиаполка «Нормандия — Неман». Довелось вам воевать и в небе над Кореей, где вы также в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа», — написал российский лидер.

По мнению Путина, Кульпов, как никто другой, понимает ценность «подлинной дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело». Президент высоко оценил многолетнюю общественную и просветительскую деятельность, которую ведет ветеран, помогая упрочнять историческую правду и взаимопонимание между народами.

«От души желаю Вам, уважаемый Николай Иванович, доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего», — заключил глава государства.

2 августа Путин поздравлял ветеранов и военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Он отметил их заслуги в ходе спецоперации и выразил уверенность в том, что бойцы и впредь будут отстаивать национальные интересы России.