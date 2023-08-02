Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 2 августа поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.



Глава государства отметил, что в зоне спецоперации десантники продолжают ратные традиции многих поколений, с честью решают задачи в боевых зонах, проявляя мужество и отвагу.



Он указал, что многие поколения солдат и офицеров ВДВ вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил (ВС) РФ. Современные десантники достойно продолжают традиции в зоне СВО, отметил президент.



Российский лидер выразил уверенность в том, что десантники будут и впредь отстаивать национальные интересы России.



«Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего», — подчеркнул Путин.

ВДВ 2 августа отмечают 93-ю годовщину со дня образования. В Москве в честь праздника пройдут мероприятия. Из-за этого движение на некоторых улицах будет ограничено, сообщила столичная Госавтоинспекция. Водителям порекомендовали заранее выбирать альтернативные маршруты движения.