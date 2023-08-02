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Воздушно-десантные войска отмечают 93-ю годовщину со дня образования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Гвардейские Воздушно-десантные войска России (ВДВ) 2 августа отмечают 93-ю годовщину со дня образования. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За свою историю десантники прошли длинный путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил (ВВС) до отдельного рода войск, который является элитой Вооруженных сил (ВС) РФ. На сегодняшний день ВДВ представляют собой высокомобильный, оснащенный современными образцами вооружения и военной техники, динамически развивающийся в соответствии с требованиями времени, компонент ВС РФ.

Еще до рождения ВДВ, в конце 1920-х годов, для борьбы с басмачами успешно применялась доставка самолетами по воздуху отдельных, немногочисленных подразделений Красной армии. Впервые 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа применили парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать днем рождения Воздушно-десантных войск.

Дальнейшее развитее военного искусства отразилось на тех задачах, которые возлагались на ВДВ. Если на заре своего возникновения отдельные авиадесантные отряды могли решать в тылу противника поставленные задачи тактического значения, то уже с конца 1930-х годов на войска возлагалось выполнение задач оперативного уровня. Например, участие воздушно-десантных соединений Красной армии в разгроме японцев на реке Халхин-Гол в 1939 году, участие в операции по присоединению Бессарабии в 1940 году, Вяземская воздушно-десантная операция 1942-го года, применение воздушных-десантов для содействия войскам Воронежского фронта при форсировании реки Днепр.

В сентябре 1941 года ВДВ становятся самостоятельным родом войск. В дальнейшем, являясь резервом Верховного главнокомандующего, войска не раз выполняли задачи на передовой Афганистана, в первой и второй чеченских компаниях, а также решали задачи по восстановлению конституционного порядка в бывших союзных республиках, миротворческой операции на Балканах и принуждению Грузии к миру, где ВДВ вновь доказали свою высокую выучку и профессионализм.

Военнослужащие-десантники постоянно демонстрирует и совершенствует свое безупречное боевое мастерство, непоколебимую силу духа и умение во что бы то ни стало добиваться решения поставленных задач. В настоящее время личный состав подразделений Воздушно-десантных войск выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции.

2 августа — День ВДВ: история и традиции праздника «голубых беретов»

2 августа, в День ВДВ, в Москве пройдут мероприятия, посвященные 93-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. В связи с этим движение на некоторых улицах ограничат, сообщила столичная Госавтоинспекция. Водителям порекомендовали быть внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС

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