Синоптики предупредили москвичей о метели и снежных заносах 30 ноября
Облачность, по области местами сильный снег, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в последний четверг осени, 30 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градуса. Ночью ожидается до –8.
В Московской области прогнозируют –5…0 градусов, ночью температура может упасть до отметки –10.
Ожидается юго-восточный с переходом на южный ветер со скоростью 6–11 м/c. Местами возможны порывы до 17 м/с.
Синоптики отметили, что в этот день в регионе возможны метели и снежные заносы.
Атмосферное давление повысится до 738 мм ртутного столба.
В последний день ноября москвичи могут наблюдать уникальное «небесное шоу» — полярное сияние. Это природное явление крайне редко встречается в столичном регионе и вызвано оно сильной магнитной бурей. «Известия» рассказывают, где и когда можно увидеть небесные огни.