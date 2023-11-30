Синоптики предупредили москвичей о метели и снежных заносах 30 ноября

Облачность, по области местами сильный снег, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в последний четверг осени, 30 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градуса. Ночью ожидается до –8.

В Московской области прогнозируют –5…0 градусов, ночью температура может упасть до отметки –10.

Ожидается юго-восточный с переходом на южный ветер со скоростью 6–11 м/c. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Синоптики отметили, что в этот день в регионе возможны метели и снежные заносы.

Атмосферное давление повысится до 738 мм ртутного столба.

В последний день ноября москвичи могут наблюдать уникальное «небесное шоу» — полярное сияние. Это природное явление крайне редко встречается в столичном регионе и вызвано оно сильной магнитной бурей. «Известия» рассказывают, где и когда можно увидеть небесные огни.