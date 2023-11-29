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Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за метели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном снеге и ветре с порывами до 17 м/с. Об этом в среду, 29 ноября, сообщается на сайте столичного главка министерства.

«В период с 18:00 29 ноября с сохранением до 15:00 30 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с», — предупредили в ведомстве.

В связи с ожидающимися неблагоприятными погодными явлениями в МЧС порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать опасных маневров при вождении. На время действия предупреждения не следует парковать автомобили под деревьями или вблизи них.

Пешеходам в ведомстве советуют обходить рекламные щиты и любые шаткие конструкции и не укрываться во время осадков под деревьями.

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Ранее этим днем в Росгидрометцентре предупредили, что на Москву надвигается снежный шторм. Там отметили, что столичный регион накроет циклон, который движется с юго-восточной части страны. Шторм продолжится более суток и ослабнет к вечеру 30 ноября, добавили метеорологи.

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