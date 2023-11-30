МО представило документы к годовщине освобождения Гомельской области от фашистов

Минобороны опубликовало документы о расправах нацистов Третьего рейха над жителями Гомельской области в честь 80-летия освобождения Гомеля. Об этом 30 ноября сообщает Telegram-канал министерства.

«10 ноября 1943 года главные силы Белорусского фронта при поддержке авиации 16-й воздушной армии приступили к Гомельско-Речицкой наступательной операции: начались ожесточенные бои за освобождение Белоруссии», — приветствует новый раздел на сайте ведомства читателей.

В нем рассказали о том, как готовилась Гомельско-Речицкая наступательная операция. Ее задача — удары по флангам гомельско-речицкой группировки противника.

Особую часть раздела представляют сведения о расправах немецких военных над жителями белорусских населенных пунктов Чаплин и Рудня Маримонова. В октябре-ноябре 1943 года в Гомельской области фашистские оккупанты стали угонять местное население на оборонительные работы. Тогда, чтобы избежать гитлеровского плена, четверо советских граждан скрылись в деревне Чаплин. Немецкие солдаты 1 ноября разыскали их и убили разрывными пулями.

В это же время, в октябре-ноябре 1943 года, в соседнем селе Рудня Маримонова нацисты жестоко расправились с семьей из четырех человек, состоявшую из матери и троих детей. Согласно архивным записям, мать семейства избили прикладом, прострелили ей шею, щеки и руку. Детей гитлеровцы мучили и избивали до смерти.

В начале ноября Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы в связи с 80-летием со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов. Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав ее, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои завязались на окраинах города и продолжались всю ночь. К утру 6 ноября город Киев был освобожден от фашистов.

Перед этим, 27 сентября, стало известно, что Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в регионе в 1941–1943 годах. По словам прокурора Калужской области Константина Жилякова, в период оккупации нацистами территорий нынешнего региона пострадало не менее 326 тыс. мирных жителей и военнопленных.