Минобороны опубликовало документы об освобождении в 1943 году Киева от фашистов
В связи с 80-летием со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы тех времен. Такую информацию сообщили в официальном Telegram-канале ведомства в понедельник, 6 ноября.
«К 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов Министерство обороны Российской Федерации запускает новый историко-познавательный раздел «Киев спасли от мрака нацизма: помнить — всегда, забыть — невозможно», — написано в сообщении.
Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав ее, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои завязались на окраинах города и продолжались всю ночь. К утру 6 ноября город Киев был освобожден от фашистов.
Новый раздел будет наполнен документами, взятыми из фондов центрального архива министерства обороны (ЦАМО) РФ. Это исторические свидетельства героизма советских солдат и преступлений нацистских военных.
Перед этим, 27 сентября, стало известно, что Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в регионе в 1941–1943 годах. По словам прокурора Калужской области Константина Жилякова, в период оккупации нацистами территорий нынешнего региона пострадало не менее 326 тыс. мирных жителей и военнопленных.
Ранее, 24 июля, суд признал факт геноцида в отношении мирных советских граждан и военнопленных в оккупированном Подмосковье во время Великой Отечественной войны. Доказательствами назвали пытки, убийства и ограбления мирных жителей.