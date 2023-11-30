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Глава СК запросил доклад о нападении собаки на ребенка в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о нападении собаки на девятилетнего мальчика в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в своем официальном Telegram-канале в среду, 29 ноября.

«Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности в Забайкальском крае», — сказано в сообщении.

Доложить о результатах поручено руководителю Следственного управления (СУ) СК РФ по Забайкальскому краю Алексею Вольному.

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Ранее в этот день сообщалось о нападении собаки на девятилетнего ребенка. Инцидент произошел в селе Засолка Читинского района Забайкальского края. Ребенок находился в состоянии средней степени тяжести. Следком возбудил уголовное дело по факту халатности. Правоохранители планировали допросить родителей мальчика и самого пострадавшего.

Позже стало известно, что ребенка госпитализировали.

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