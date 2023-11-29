Собака напала на 9-летнего мальчика в Засопке

Собака напала на девятилетнего мальчика в селе Засопка Читинского района в среду, 29 ноября. На место происшествия выехали представители администрации района, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

По данным регионального минздрава, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Сейчас он обследуется в краевой детской клинической больнице. Его планируют госпитализировать, пишет ИА ChitaMedia.

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности. Правоохранители допросят пострадавшего и его родителей, а также запросят медицинские документы о состоянии мальчика.

В рамках расследования стражи порядка дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц администрации района, которые обязаны обеспечивать безопасность жителей.

Ранее в ноябре похожий инцидент произошел в Калуге. Бойцовская собака напала на двух детей. Несовершеннолетним была оказана медицинская помощь. По итогам прокурорской проверки виновное лицо привлекут к ответственности.