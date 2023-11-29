РФ обеспокоена присоединением к совету ОЗХО недружественных стран

Присоединение к исполнительному совету Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) государств, которые крайне негативно относятся к России, вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом 29 ноября заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОЗХО Азар Джиоев в ходе 28-й Конференции государств — участников организации.

«Присоединение к исполсовету ОЗХО стран, крайне негативно относящихся к РФ, вызывает серьезную обеспокоенность. Ведь в первую очередь пострадает ОЗХО и режим химического нераспространения», — передает его слова ТАСС.

Ранее в этот день РФ лишилась места в исполнительном совете организации по результатам голосования. От восточноевропейской группы в совет вошли Литва, Польша и Украина.

Замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский еще 27 ноября указал, что США и их единомышленники стремятся вытеснить Россию из исполнительного комитета. В связи с этим в восточноевропейской группе по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 стран, добавил он.

На конференции Лысогорский также заявлял, что у России имеются неоспоримые доказательства того, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Кроме того, он отметил, что у РФ есть сведения о применении агентами спецслужб Киева токсичных химикатов против руководства новых субъектов России.

Позже, 29 ноября, постпред РФ при ОЗХО, посол России в Нидерландах Александр Шульгин также выразил обеспокоенность появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия. Россия призывает израильскую сторону ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, подчеркнул он.

С 27 ноября по 1 декабря в Гааге проходит 28-я Конференция государств — участников ОЗХО.