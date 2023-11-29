Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг указал на значительный запас ракет у России
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за метели
Мир
Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Пумпянского
Общество
Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в возрасте 98 лет
Наука и техника
Ученые установили канал с квантовой защитой между РФ и КНР с помощью спутника
Мир
Генсек НАТО исключил серьезные изменения на поле боя после поставок Киеву F-16
Культура
Автограф Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей
Мир
Блинкен не увидел признаков усталости от поддержки Украины среди стран НАТО
Мир
Сийярто рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
Общество
Больше половины жителей России считает завтрак лучшим временем наедине с собой
Мир
Трамп обвинил Байдена в разрушении американской мечты и упадке США
Политика
Политолог оценила слова Мишеля об отсутствии согласия по членству Украины в ЕС
Мир
В Израиле заявили об остающихся в плену ХАМАС более 160 заложниках
Мир
Армения и РФ обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции через КПП «Верхний Ларс»
Сюжет:

В РФ выразили обеспокоенность возможным применением Израилем химоружия

Постпред при ОЗХО: РФ обеспокоена угрозой применения химоружия Израилем
0
Фото: Global Look Press/IDF
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ обеспокоена появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия. Об этом 29 ноября заявил постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России Нидерландах Александр Шульгин в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО в Гааге.

В частности, постпред отметил возможное использование нервно-паралитического газа, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей.

«Особенно тревожными являются сообщения в СМИ, в частности, в издании Middle East Eye, и в других, что под контролем американских спецназовцев из подразделения Delta Force израильские военнослужащие планируют использовать нервно-паралитический газ или же другое химическое оружие, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей», — цитирует Шульгина «РИА Новости».

По его словам, Москва разделяет призыв к техсекретариату ОЗХО быть в полной готовности предпринять в случае необходимости соответствующие меры, которые предусмотрены конвенцией по запрещению химоружия.

Россия также призывает израильскую сторону ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, подчеркнул Шульгин.

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

Обеспокоенность возможностью использования химоружия в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС 27 ноября также выразил гендиректор организации Фернандо Ариас. На сессии он заявил, что ОЗХО находится в контакте с обеими сторонами и внимательно следит за любыми сообщениями о случаях применения химоружия. Его слова передает ТАСС.

О том, что Израиль планирует заполнить туннели ХАМАС нервно-паралитическим газом при содействии отряда специального назначения армии США «Дельта», Middle East Eye писал еще 25 октября. По информации издания, Израиль планировал проникнуть в туннели и, используя химоружие, убить тысячи боевиков движения.

При этом 23 октября израильский президент Ицхак Герцог сообщил, что ворвавшиеся в Израиль представители ХАМАС имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия с цианидом. Эти документы израильские силы обнаружили на телах погибших боевиков после атаки ХАМАС в кибуце Беэри.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023