В РФ выразили обеспокоенность возможным применением Израилем химоружия

РФ обеспокоена появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия. Об этом 29 ноября заявил постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России Нидерландах Александр Шульгин в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО в Гааге.

В частности, постпред отметил возможное использование нервно-паралитического газа, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей.

«Особенно тревожными являются сообщения в СМИ, в частности, в издании Middle East Eye, и в других, что под контролем американских спецназовцев из подразделения Delta Force израильские военнослужащие планируют использовать нервно-паралитический газ или же другое химическое оружие, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей», — цитирует Шульгина «РИА Новости».

По его словам, Москва разделяет призыв к техсекретариату ОЗХО быть в полной готовности предпринять в случае необходимости соответствующие меры, которые предусмотрены конвенцией по запрещению химоружия.

Россия также призывает израильскую сторону ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, подчеркнул Шульгин.

Обеспокоенность возможностью использования химоружия в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС 27 ноября также выразил гендиректор организации Фернандо Ариас. На сессии он заявил, что ОЗХО находится в контакте с обеими сторонами и внимательно следит за любыми сообщениями о случаях применения химоружия. Его слова передает ТАСС.

О том, что Израиль планирует заполнить туннели ХАМАС нервно-паралитическим газом при содействии отряда специального назначения армии США «Дельта», Middle East Eye писал еще 25 октября. По информации издания, Израиль планировал проникнуть в туннели и, используя химоружие, убить тысячи боевиков движения.

При этом 23 октября израильский президент Ицхак Герцог сообщил, что ворвавшиеся в Израиль представители ХАМАС имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия с цианидом. Эти документы израильские силы обнаружили на телах погибших боевиков после атаки ХАМАС в кибуце Беэри.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.