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Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО по итогам голосования

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Pan Zhi
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Россия потеряла свое место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), следует из результатов проведенного 29 ноября в ходе 28-й Конференции государств — участников организации голосования.

Как сообщает ТАСС, РФ получила 65 голосов, в то время как необходимый минимум составляет 66 голосов. Всего в исполнительный совет было избрано 21 государство.

От восточноевропейской группы в совет вошли Литва, Польша и Украина. Западную Европу представят Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, выступая на конференции 27 ноября, заявил, что США и их единомышленники стремятся вытеснить Россию из исполнительного комитета. В связи с этим в восточноевропейской группе по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 стран, указал он.

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На конференции Лысогорский также заявлял, что у России имеются неоспоримые доказательства того, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Кроме того, он отметил, что у РФ есть сведения о применении агентами спецслужб Киева токсичных химикатов против руководства новых субъектов России.

Позже, 29 ноября, постпред РФ при ОЗХО, посол России в Нидерландах Александр Шульгин также выразил обеспокоенность появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия. Россия призывает израильскую сторону ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, подчеркнул он.

С 27 ноября по 1 декабря в Гааге проходит 28-я Конференция государств — участников ОЗХО.

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