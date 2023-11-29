Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год

Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Голосование по этому вопросу состоялось 29 ноября на 28-й конференции государств-участников.

В пользу РФ было подано 65 голосов, в то время как для избрания в совет от восточноевропейской группы требовалось 66 голосов. В итоге были избраны Литва, Польша и Украина. Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания представят Западную Европу.

Исполнительный совет ОЗХО является руководящим органом организации. В него входит 41 государство-участник. Россия неизменно входила в состав совета. Ее полномочия истекут в мае 2024 года.

Конференция государств — участников ОЗХО проходит с 27 ноября по 1 декабря в Гааге.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, выступая на конференции 27 ноября, заявил, что США и их единомышленники стремятся вытеснить Россию из исполнительного комитета. В связи с этим в восточноевропейской группе по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 стран, указал он.

Ранее в этот день постпред РФ при ОЗХО, посол России в Нидерландах Александр Шульгин выразил обеспокоенность в связи с появлением информации об угрозе применения Израилем химического оружия. Москва призвала Тель-Авив ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее.