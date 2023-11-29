Русские не являются врагами США. Об этом 28 ноября заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ведущий спросил Джонсона, как он относится к неспособности США и НАТО оценить силу Российской армии, а также «решимость и терпение президента России Владимира Путина» в управлении этими силами специальной операции на Украине.

В ответ Джонсон предположил, что в будущем историки назовут это время одним из самых массовых провалов разведки за всю историю, потому что, по его мнению, когда Российскую армию называют неумелой и некомпетентной, это звучит как мантра, которую повторял в том числе Марк Милли, когда был председателем Объединенного комитета начальников штабов США. Он указал на то, что это неправда.

«Похоже, что он (уровень коммуникаций между Москвой и Вашингтоном. — Ред.) значительно сократился. Это действительно расстраивает, потому что русские — я знаю, что за мои слова на меня повесят ярлык, — но русские нам не враги. Русские не собираются завоевывать мир. И нам нужно признать, что у нас много общего с Россией», — заявил Джонсон.

Он также подчеркнул во время разговора, что Москва и Вашингтон продолжают сотрудничать на МКС. По его мнению, если им удается найти общий язык в космосе, то, возможно, они смогут добиться определенных успехов и в отношениях на Земле.

Ранее, 2 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не являются врагом для россиян. Он подчеркнул также, что Вашингтон никогда не стремился свергнуть действующее правительство России, а будущее страны должны выбирать россияне.

При этом 29 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил «Известиям», что РФ никогда не будет инициатором разрыва отношений с США. Он отметил, что если это произойдет, это случится в результате решений и действий Вашингтона.

Еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.