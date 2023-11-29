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Рябков заявил о готовности РФ к любому вектору развития отношений с США

Рябков: Россия никогда не станет инициатором разрыва отношений с США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия никогда не станет инициатором разрыва отношений с США, но готова к любому вектору развития событий. Об этом 29 ноября рассказал в беседе с «Известиями» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я по-прежнему считаю, что отношения по вине Вашингтона истончились до такой степени, что их разрыв возможен. Но мы вновь и вновь подчеркиваем на разных уровнях, что российская сторона никогда не будет инициировать такой шаг. Если это произойдет, это случится в результате решений и действий Вашингтона», — заявил он.

Рябков также отметил, что страны находятся в состоянии жесткой конфронтации, против России ведется тотальная гибридная война, и это совершенно не скрывается. Возможны любые повороты событий, и РФ готова к ним, подчеркнул дипломат.

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Также в ходе интервью замминистра иностранных дел РФ признал, что вооруженный конфликт между Россией и НАТО не исключен, но возможная эскалация полностью зависит от действий альянса. Рябков заметил, что бесконечное посягательство на российские интересы на «сердцевинном» для России направлении является «опасным путем».

Ранее, 27 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основной задачей альянса остается предотвращение военной эскалации с Россией. Он указал на необходимость недопущения превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО.

В конце октября экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Он указал на то, что РФ противостоит не только Украине, но и Североатлантическому альянсу, и США, которые поддерживают Киев экономическими военными средствами. По словам Риттера, российская сторона при этом побеждает.

До этого, в августе, французский военный Алан Корвез заявил «Известиям», что США понимают, что противостояние с Россией проиграно, однако не могут выбраться из той ловушки, в которую себя загнали.

Еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.

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