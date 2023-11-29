Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков допустил военный конфликт России и НАТО
Мир
ХАМАС пригласило Илона Маска в сектор Газа
Мир
В Пентагоне признали выведенный на орбиту разведывательный спутник КНДР
Мир
Страны Прибалтики бойкотируют заседание СМИД ОБСЕ из-за приезда Лаврова
Мир
Генпрокурор РФ провел переговоры с руководителями ведомств Алжира
Мир
В НАТО заявили об отсутствии запросов Финляндии по теме закрытия границ с РФ
Общество
Сотрудники МЧС на вертолете эвакуировали раненого гражданина Грузии с сухогруза
Мир
Небензя заявил о риске втягивания Сирии в конфликт на Ближнем Востоке
Мир
В МИД обвинили НАТО в снижении ядерного порога
Общество
Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России
Общество
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русской культуре из-за миграционной политики РФ
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Мир
В МИДе назвали нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми

Рябков допустил военный конфликт России и НАТО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженный конфликт между РФ и НАТО не исключен, но возможная эскалация полностью зависит от действий альянса, сказал «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — сказал он, отвечая на вопрос можно ли ожидать в будущем вооруженный конфликт РФ и блока.

Рябков заметил, что бесконечное посягательство на российские интересы на «сердцевинном» для России направлении является «опасным путем».

«Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственному «гемблингу», игре на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться в числе проигравших», — подчеркнул дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Рябкова «Известиям»:

«Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023