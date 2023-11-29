Рябков допустил военный конфликт России и НАТО

Вооруженный конфликт между РФ и НАТО не исключен, но возможная эскалация полностью зависит от действий альянса, сказал «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — сказал он, отвечая на вопрос можно ли ожидать в будущем вооруженный конфликт РФ и блока.

Рябков заметил, что бесконечное посягательство на российские интересы на «сердцевинном» для России направлении является «опасным путем».

«Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственному «гемблингу», игре на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться в числе проигравших», — подчеркнул дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Рябкова «Известиям»:

«Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся»