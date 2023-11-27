Основной задачей Североатлантического альянса остается предотвращение военной эскалации с Россией. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 27 ноября на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале NATO News.

«У НАТО есть две основные задачи. Первая — это поддержка Украины. Другая важнейшая задача — предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО», — заявил Столтенберг.

По его словам, такое противостояние принесло бы еще больше страданий, смертей и разрушений.

В конце октября экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. Он указал на то, что РФ противостоит не только Украине, но и Североатлантическому альянсу, и США, которые поддерживают Киев экономическими военными средствами. По словам Риттера, российская сторона при этом побеждает.

При этом бывший разведчик отметил, что военно-политический блок понимает, что не может обеспечить Украине победу, а также защитить и свои границы.

В том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ситуация в зоне спецоперации свидетельствует о бесперспективности планов НАТО подорвать безопасность РФ. Он подчеркнул, что линия стран Запада, которая нацелена на обострение конфликта с российской стороной, представляет собой угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что «чревато катастрофическими последствиями».

Также в октябре американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина гибнет по вине США, власти которых стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния. Он обратил внимание на то, что истоки сегодняшнего украинского конфликта начинаются с момента, когда Соединенные Штаты после распада СССР решили протолкнуть идею расширения НАТО и систематически проводили ее в жизнь.