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Россияне назвали наиболее важные услуги и сервисы при выборе мобильного оператора

Россияне назвали блокировку звонка самой важной услугой при выборе оператора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне назвали блокировку подозрительного звонка наиболее востребованной услугой при выборе мобильного оператора, помимо объема минут и гигабайтов. Так считают 34% опрошенных, говорится в результатах исследования оператора «СберМобайл» и медиахолдинга Rambler&Co, с которым ознакомились «Известия» 30 ноября.

На втором месте по значимости у респондентов сервис голосового предупреждения о возможном мошенничестве в процессе разговора (26%), на третьем — защита банковского счета во время звонка (25%). При этом страхование от мошеннических действий актуально для 15% клиентов.

Кроме того, уточняется, что в роуминговых услугах почти половина ответивших на вопросы россиян (48%) оценила возможность подключения пакета на 7–10 дней. Подключение отдельных пакетов минут и гигабайтов востребовано у 23%, единый пакет с минутами и гигабайтами — у 21%, подключение пакета гигабайтов на сутки — у 8%.

Также респонденты рассказали, для каких гаджетов, помимо смартфона, им нужен мобильный интернет. Умные часы используют 48% россиян, кулоны для детей с определением местоположения — 28%, фитнес-браслеты — 13%, а детские часы — 11%.

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Ранее, 17 ноября, стало известно, что в МТС решили отменить плату за раздачу интернета для всех тарифов. 30 октября сообщалось, что «Мегафон», «Билайн» и Tele2 также отменили плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

Еще 18 сентября Федеральная антимонопольная служба обязала этих мобильных операторов отменить соответствующую плату в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов.

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