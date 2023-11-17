МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
МТС сообщила о готовности исполнить предупреждение службы об отмене платы за раздачу интернета, рассказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 17 ноября.
«Компания отменяет такую плату на всех тарифах», — отметили в антимонопольном органе.
Оператор связи уведомил ФАС России об отмене платы за раздачу интернета на тарифах, предусматривающих безлимитный объем трафика.
С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении срока исполнения предупреждения для компании, добавили в службе. Так, соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов будут реализованы не позднее 29 февраля 2024 года. ФАС России отметила, что отмена платы за такую услугу не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов.
При этом служба обратила внимание на то, что раздача интернет-трафика — это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить.
7 ноября в пресс-службе МТС рассказали, что оператор принял решение отменить плату за раздачу интернета со смартфонов с тарифами с предоплаченными пакетами трафика.
30 октября сообщалось, что «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
Еще 18 сентября Федеральная антимонопольная служба обязала этих мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов. ФАС подчеркивала, что в случае неисполнения предупреждений возможно возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.