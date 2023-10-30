Бремя кончилось: россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

Россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 выполнили предписания ФАС, которая потребовала от бизнеса отказаться от взимания такой платы. Об этом «Известиям» сообщили в антимонопольном органе. В МТС выполнять требования ФАС отказались, так как считают свои действия законными. В отношении этой компании служба может возбудить дело за неисполнение предписания, срок по которому истек 18 октября, считают эксперты.

Не платить дважды

Мобильные операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС еще 18 сентября направила предупреждение сотовым операторам МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Теlе2 о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Служба установила: в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства — компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Такое решение было принято в связи с тем, что в антимонопольный орган только в сентябре поступило 186 жалоб потребителей. На выполнения требований компаниям был дан месяц. По прошествии этого срока ничего не изменилось, но по стечению обстоятельств после запросов «Известий» компании решили выполнить предписание.



Но компании по прошествии этого срока не выполнили предписаний ФАС. Дело сдвинулось с мертвой точки только после запросов «Известий» в эти компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств три из них — «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле 2» — сообщили о готовности его исполнения, — пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

Так, «Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах с 23 октября. При этом в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации функции по раздаче, сказали в ФАС.

Теле2, как сообщили в компании и антимонопольной службе, в связи с необходимостью завершения технических процессов по перенастройке тарифов отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, а для всех действующих клиентов — с 19 декабря, «Билайн» же, по данным ФАС, на всех тарифах с лимитными пакетами интернета — до 1 декабря 2023 года. В отношении планов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу. О результатах организация проинформирует службу также до 1 декабря, добавили в антимонопольном органе.

«С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений», — сказали «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Только МТС уведомила ФАС, что в действиях компании по взиманию платы за раздачу интернет-трафика отсутствует ущемление интересов абонентов, отметили в антимонопольной службе.

Редакция направила запрос оператору с просьбой пояснить позицию по отказу выполнять требования ФАС. В «Мегафоне» и «Вымпелкоме» не ответили на запросы «Известий».

За невыполнение требований ФАС в отношении компании может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, в рамках которого ее могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ и оштрафовать на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Справка «Известий» «Мегафон» предлагает за 90 рублей в месяц раздачу интернета на 30 дней. Лимит по трафику на сайте оператора не указан. Это архивная опция, закрыта для подключения, сообщалось 27 октября на сайте оператора. В МТС раздача 3 ГБ в день стоит от 50 рублей, а 100 Гб в месяц — от 199. Tele2 предлагает безлимитную раздачу на сутки за 30 рублей, а на месяц — за 100. В «Билайне» (рассматривался «Тариф UP») при выборе пакета интернета 6–35 Гб в месяц стоимость раздачи составит 99 рублей (3,33 рубля в день). При подписке на 40 Гб и более сервис бесплатный, следует из описания тарифа на сайте оператора.

Логичность наказания

В Госдуме «Известиям» напомнили, что происходящее — не первый случай, когда мобильные операторы не совсем честны с потребителями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В мае было направлено обращение в ФАС по поводу включения мобильными операторами в пользовательские соглашения абонентов пункта о согласии получать информацию по предоставлению микрокредитов. При этом потребители об этом проинформированы не были. Сейчас мы видим, что с граждан взимают двойную плату за раздачу интернет-трафика, — заявила «Известиям» депутат Госдумы Яна Лантратова.

По ее словам, предписания ФАС должны строго исполняться сотовыми операторами и хорошо, что три крупнейшие компании добровольно согласились это сделать. А на тех, кто пытается всех перехитрить, у антимонопольной службы достаточно рычагов воздействия, считает депутат.

— Предупреждение — прекрасный инструмент защиты бизнеса от штрафов и связанных с разбирательством издержек. Также это форма оперативной защиты потребителей. Если компания исполняет предупреждение, то оперативно прекращается и нарушение. Мы видим такой эффект: операторы «Мегафон», «Вымпелком» и Теlе2 отреагировали на требования службы. Если предупреждение не исполнено, то ФАС возбуждает дело, — заявил замдиректора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ, партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

По его словам, отказ от выполнения требований ФАС для бизнеса — это «уход вдолгую», ведь, как правило, процедура впоследствии переходит в судебную плоскость, а потребители все это время продолжат платить деньги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— К слову, они имеют право предъявить иски, в том числе объединившись, о взыскании убытков, сумма которых будет больше, чем при оперативном прекращении нарушения. Пока, впрочем, это происходит не так часто, в том числе и по причине неразвитости практики коллективных исков в нашей стране. Сама же компания по итогам дела, если ФАС установит наличие нарушения, получит еще и штраф, — заявил эксперт.

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, нередко операторы не только заставляют клиентов дважды платить за одну и ту же услугу (передачу данных), но и фактически ограничивают право пользоваться возможностями своих смартфонов или иных устройств.

Правозащитник полностью поддержал действия ФАС, отметив, что в случае МТС, которая не выполнила требования антимонопольного органа, потребители сохраняют возможность подачи индивидуальных или групповых исков к операторам, в которых могут настаивать на отмене незаконных условий и компенсации убытков.