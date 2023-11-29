В Казани впервые провели онкологическую операцию с очками дополненной реальности

В Казани онкологи провели первую операцию, используя очки дополненной реальности (AR). Об этом 29 ноября рассказал телеканал «Татарстан24».

Новое оборудование позволяет быстрее и проще обнаружить новообразования, которые требуется удалить. Раньше врачам приходилось определять опухоли по снимкам компьютерной томографии, а затем искать их вручную.

«Эти очки во время операции позволяют увидеть и не забыть всю информацию, которую мы узнали о пациенте. Они накладывают виртуальную реальность», — рассказал заведующий отделением онкоурологии Республиканского клинического онкологического диспансера Марат Насруллаев.

Казань стала вторым городом России после Москвы, где провели подобную операцию.

Ранее, 27 октября, в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция «Мультидисциплинарная персонализированная медицина», на которой ведущие эксперты в области онкологии обсудили различия злокачественных образований и их лечение.