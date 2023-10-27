В Петербурге врачи обсудили различия злокачественных образований и их лечение

Не все злокачественные новообразования опасны, но среди них много жизнеугрожающих опухолей, которые онкологи называют «рожденными быть злыми». Об их диагностике и лечении рассказали ведущие эксперты на второй научно-практической конференции «Мультидисциплинарная персонализированная медицина», которая состоялась 27 октября в Санкт-Петербурге.

В ходе мероприятия медики обсудили семь самых распространенных и агрессивных онкозаболеваний. Так, согласно статистике, рак легких влечет 1,8 млн смертей в год, от рака печени умирают более 800 тыс. человек, а злокачественная опухоль груди становится причиной смерти около 700 тыс. пациентов.

Особую роль в успешном лечении рака играет ранняя диагностика.

«Ранняя диагностика рака — это не сложные технологии, требующие огромных затрат. В первую очередь, речь идет о таких базовых, доступных методах как маммография, компьютерная томография легких, колоноскопия, УЗИ предстательной железы, мазок слизистой, анализ крови и кала», — рассказал доктор медицинских наук, главный онколог Группы компаний «Мой медицинский центр», научный руководитель конференции Павел Румянцев.

Фото: Известия/Павел Бедняков

Он обратил внимание, что, дополняя эти методы современными молекулярно-генетическими исследованиями, применяя искусственный интеллект, можно комплексно оценивать состояние организма и предотвращать негативные сценарии.

«Современные молекулярно-генетические тесты позволяют упростить и улучшить раннюю диагностику агрессивных форм злокачественных новообразований. Например, наиболее достоверно выявить рак кишечника можно с помощью специализированного набора тестов, включающего эндоскопию, лучевую диагностику брюшной полости, а также высокочувствительного анализа кала на скрытую кровь и генетические исследования крови», — подчеркнул кандидат медицинских наук, научный сотрудник Научно-методического центра по молекулярной медицине Минздрава РФ, врач клинико-диагностической лаборатории ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Владимир Назаров.

Он выразил уверенность, что скоро в онкодиагностику будет входить целый спектр исследований.

«Основная тенденция медицины сегодня — комплексный подход к диагностике и лечению. Проявления заболеваний, особенно онкологических, очень вариативны, и ни один локальный метод не дает такой полной картины и такого высокого результата, как их комбинация», — добавил Анатолий Завражнов, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Высокотехнологичного многопрофильного медицинского комплекса (ВММК), который строится сейчас в Ленинградской области.

Организаторами мероприятия выступили ГК «ММЦ», Ассоциация развития тераностики и Санкт-Петербургское радиологическое общество.

Первая научно-практическая конференция «Мультидисциплинарная персонализированная медицина» состоялась в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года и была посвящена тераностике как интеграционной платформе развития онкологии.