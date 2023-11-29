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Новые отечественные гаджеты представили на выставке «Электроника России» 

Новые отечественные гаджеты представили на выставке «Электроника России» в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На выставке «Электроника России» в Москве представили новые отечественные разработки — смартфоны, планшеты, флешки, процессоры, материнские платы, а также лазеры и прототип устройства для непрямого массажа сердца. Об этом 29 ноября рассказал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

«Непотопляемый российский флагманский планшет приковывает взгляды на выставке «Электроника России», потому что не боится не только воды, но и падений», — сообщил журналист и продемонстрировал его возможности, достав из воды и бросив.

По его словам, «неубиваемые» отечественные девайсы разработаны в Санкт-Петербурге на защищенной оперативной системе «Аврора» для госслужащих и их связи внутри компаний. Корреспондент отметил, что в гаджеты встроена специальная функция имитации Android для приложений.

«Это специальная гордость наша. На данном устройстве мы можем запустить студии, банковские приложения, ВКС-систему, чтобы позволить нашим заказчикам полноценно использовать мобильное рабочее место», — рассказала ведущий менеджер отдела продаж компании-производителя Елена Крючкова.

Корреспондент «Известий» подчеркнул, что на выставке также показаны флешки, процессоры и материнские платы российского производства. Кроме того, представлены и отечественные лазеры.

«Раньше было хорошо, но никто это не делал в России. Дешевле и проще было купить готовые компоненты и оборудование где-то там, за рубежом», — подчеркнул менеджер отдела маркетинга Виктор Жданов.

Также разработчики из Саратова показали прототип устройства для непрямого массажа сердца. Они сообщили, что планируют завершить создание аппарата к 2025 году.

«Прибор определяет, где, так скажем, грудная клетка находится. Вот далее уже включаем. Мощные удары. Вот так он может до 45 минут», — показал работу устройства представитель НПП «Алмаз» из холдинга «Росэлектроника» Константин Клишин.

На выставке инновационные разработки представляют 120 компаний. Эти устройства и компоненты замещают западные аналоги и направлены на создание технологической независимости РФ.

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Ранее, 27 ноября, авторы нового разработанного прибора для измерения частот в нижнем спектре терагерцевого диапазона рассказали «Известиям», что прибор поможет инженерам создавать «начинку» для высокоскоростных компьютеров и устройств, которые могут «смотреть» сквозь стены. По словам российских ученых, в субтерагерцевом диапазоне (300 ГГц – 1 ТГц) можно выполнять вычисления с высокой скоростью, а производительность таких устройств может быть в сотни раз выше, чем у современных процессоров.

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