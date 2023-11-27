Прибор для создания техники будущего разработали в России

Российские ученые разработали прототип прибора, который поможет инженерам создавать «начинку» для высокоскоростных компьютеров и устройств, которые могут «смотреть» сквозь стены. Новое оборудование представляет собой измеритель частот в субтерагерцевом диапазоне (300 ГГц – 1 ТГц). Как отмечают эксперты, эти частоты особо интересны для специалистов, которые занимаются созданием техники будущего.

«В этом диапазоне частот можно выполнять вычисления с высокой скоростью. Производительность таких устройств может быть в сотни раз выше, чем у современных процессоров. Также с такими частотами ассоциируется развитие широкополосных систем связи и мобильных сетей шестого поколения. Это обусловлено их способностью передавать большие объемы данных на высоких скоростях», — пояснила «Известиям» инженер лаборатории спин-фотоники ИРЭ и магистрант кафедры твердотельной электроники, радиофизики и прикладных информационных технологий МФТИ Анастасия Митрофанова.

Эксперты считают, что большие перспективы для терагерцевого излучения существуют и в сфере биомедицины. Оно позволит в высоком размещении просканировать тело человека, рассмотреть органы и ткани и увидеть различные патологии.

Специалисты в сфере транспортной безопасности благодаря оборудованию, созданному на основе этих частот, смогут «увидеть» опасные неметаллические вещества, которые невозможно распознать современными металлоискателями.

Также важно, что терагерцевое излучение может проникать сквозь материалы. Это позволит военным выявлять мины под землей и обнаруживать противника, спрятавшегося за стеной. В свою очередь, спасатели смогут найти людей, оказавшихся под завалами.

В разработке прототипа прибора принимали участие специалисты из Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова и Московского физико-технического института совместно с коллегами из Национального университета Чунгбук (Чхонджу, Южная Корея).

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Через терагерцы — к звездам: технику научат смотреть сквозь стены