Малой кровлей: с сосульками на крышах будут бороться с помощью вибрации

Российские ученые разработали простую и эффективную систему для борьбы с образованием сосулек на крышах . Для этого они предлагают использовать небольшие моторы, вызывающие вибрацию, которые не дают накапливаться влаге . Существующие технические решения используют для этих целей нагрев, однако они потребляют много электричества и практически не применяются, поэтому лед сбивают вручную. А новому устройству требуется всего около 0,003 кВт·ч — это меньше, чем нужно обычной лампочке .

Приятная вибрация

Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) разработали систему для борьбы с образованием сосулек на фасадах зданий. Она состоит из набора небольших моторов, которые крепятся к дополнительному металлическому карнизу, установленному по периметру крыши, а также радиоприемника для дистанционного управления . Устройство достаточно включать на 1–1,5 часа , когда погодные условия способствуют появлению льда.

— После нескольких неприятных случаев, когда сосульки падали на людей даже в нашем университете, я подумал, что эту проблему можно решить. Для этого нужно сделать небольшой дополнительный карниз, который легко заставить вибрировать с помощью моторов. Сосульки обычно образуются, когда вода начинает стекать с крыши и накапливаться в одном месте. Система препятствует этому , — рассказал главный научный сотрудник Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Камал Абдулвахидов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Для создания вибрации используются моторы со смещенным валом размером не больше спичечного коробка . Они крепятся к дополнительному козырьку, сделанному из тонкого листа металла, на расстоянии примерно 1 м друг от друга . Также систему можно оборудовать датчиками температуры и влажности, чтобы она автоматически включалась и выключалась в зависимости от погоды. Существующие сейчас методы для борьбы с образованием сосулек основаны на нагревании . Однако это очень энергоемкое оборудование, поэтому пользоваться ими дорого. Устройство разработчиков из Ростова-на-Дону намного экономичнее. Например, система из 10 моторов потребляет всего 0,003 кВт·ч, это даже меньше, чем требуется обычной лампочке .

— Такую систему можно установить на любую крышу. Пульт дистанционного управления работает при высоте здания до 50 м. У моторов есть три режима мощности , которые позволяют выбрать оптимальный уровень вибрации и не беспокоить жителей дома. Наши испытания показали, что сильного шума работа системы не вызывает , — сказал Камал Абдулвахидов.

Образование сосулек на скатных кровлях — серьезная проблема, и даже на плоских часто обмерзают водостоки при больших колебаниях температуры , пояснила «Известиям» эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. По ее словам, для борьбы с этим явлением можно использовать специальные технические средства. Однако в коммунальном хозяйстве всё, что требует дополнительных затрат, выходящих за рамки текущего обслуживания, нужно включать в смету, которую необходимо согласовывать со всеми заинтересованными сторонами. Удобнее расходы на приобретение такого оборудования включать в капитальный ремонт. При этом возможность закупки системы будет зависеть от индивидуальных условий в каждом многоквартирном доме и финансовых возможностей управляющей компании .

Фото: ЮФУ

— Теоретически такая система должна упростить работу сотрудников ЖКХ. Дело в том, что в этой сфере очень много ручного труда и даже при наличии этого оборудования будет необходим визуальный контроль . Но система должна сначала быть апробирована и сопоставлена с нормами технической эксплуатации, — сказала Евгения Юнисова.

Масштаб проблемы

В России очень много домов советской постройки с плоскими крышами, на которых часто образуются сосульки. Если будет найдено решение этой проблемы, то спрос на него будет значительный, уверен председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ТПП РФ по ЖКХ Константин Крохин.

— Сейчас сотрудники ЖКХ вынуждены сами наблюдать за крышами. При обнаружении сосулек они должны огородить опасную территорию. Затем альпинисты или люди с правом работать на высоте сбивают их вручную . В нашей стране сейчас создается много архитектурных проектов с крышами необычной формы. Они все проходят согласование, и в них указано, что там будет установлена нагревательная система против сосулек . Но мой опыт показывает, что практически никто их не использует, так как это слишком дорого из-за затрат на электричество . А проблемы с нестандартными крышами как были, так и есть, — сказал Константин Крохин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Применение новой системы может быть связано с некоторыми сложностями. Например, кровля должна обеспечивать возможность вызывать на ней вибрацию. Бывают мягкие кровли или покрытые гибким материалом, как чешуей. На них вряд ли получится использовать такие устройства , считает вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.

— Также необходимо провести эксперименты и посмотреть, какой звук вызывает работа системы. Низкочастотные шумы могут очень неприятно ощущаться в квартирах , — сказал Евгений Шлеменков.