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Врач назвала главные причины выпадения волос

Трихолог Дорош: основные причины выпадения волос — генетика и гормональное влияние
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Фото: Global Look Press/ZB/Robert Michael
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Основными причинами выпадения волос являются генетическая предрасположенность и гормональное влияние. При этом факторами также могут быть стресс, инфекции, лекарства или неправильное питание. Об этом 29 ноября сообщила врач-косметолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» Эльвира Дорош.

«В среднем около 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и гормональным влиянием. Избыточное количество андрогенов негативно влияет на волосяные фолликулы, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне», — сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

При этом Дорош подчеркнула, что каждый сталкивается с выпадением волос. Это является естественным процессом, пока не происходит видимое облысение, отметила она.

По словам врача, на выпадение волос также влияет стресс. Дорош объяснила, что он приводит к спазму мелких сосудов, в результате нарушается кровоснабжение, фолликулы испытывают нехватку питания и кислорода. В результате замедляется рост волос, указала специалист.

Дорош уточнила, что еще одной причиной являются неправильное питание, дефицит витаминов и минералов. Она обратила внимание, что аналогичный эффект вызывают тяжелые острые или хронически протекающие инфекции, различные травмы кожи головы, например ожоги или рассечения, а также прием некоторых лекарственных средств и экологические факторы.

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Ранее, 15 ноября, врач-косметолог, трихолог Анастасия Курская рассказала о самых частых ошибках при сушке волос феном, которые могут сказаться на их здоровье и кожи головы. Она отметила, что, чем длиннее и гуще волосы, тем больше времени потребуется на этот процесс. В среднем сушка должна занимать 10–30 минут, чтобы не пересушить пряди, добавила специалист.

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