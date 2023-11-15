Трихолог перечислила основные ошибки при сушке волос феном

Врач-косметолог, трихолог Анастасия Курская рассказала о самых частых ошибках при сушке волос феном, которые могут сказаться на здоровье прядей и кожи головы.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 15 ноября, специалист посоветовала отказаться от использования дешевых фенов. Она объяснила, что главным и важным показателем качества сушки волос является скорость воздушного потока. Чем она выше, тем лучше и безопаснее сушка. У дешевых фенов низкая скорость потока, а сушка происходит за счет высокой температуры. Из-за этого волосы перегреваются и сильно травмируется структура прядей. Также есть риск ожога кожи головы.

Курская указала на то, что перед сушкой нужно дать волосам немного подсохнуть в полотенце. Лучше не передерживать, чтобы волосы не потеряли влагу, иначе станут неэластичными, будут пушиться и плохо укладываться. Чем длиннее и гуще волосы, тем больше времени потребуется на сушку. В среднем процедура должна занимать 10–30 минут, чтобы не пересушить пряди.

Также специалист посоветовала не сушить волосы на высокой температуре, а лучше выбирать средний температурный режим и высокую мощность воздушного потока. Кроме этого, фен следует держать на расстоянии 15–20 см от головы, чтобы сберечь волосы от перегревания.

Косметолог призвала не игнорировать термозащитные средства для волос при термических укладках. Защиту следует наносить на чистые влажные волосы до начала сушки. Это могут быть лосьоны, флюиды, пенки, спреи, гели, масла, воски и т.д. Они существенно защищают структуру волоса от воздействия теплого воздушного потока. Такие средства также улучшают качество укладки, добавляют блеск волосам и легкий приятный аромат.

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